Başkan Usta'dan sağlık çalışanlarına jest

İznik Belediyesi, korona virüsü ile mücadele eden 112 Acil Servis çalışanlarına konaklamaları için İzzet Peşte Tesislerini tahsis etti. Evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları burada konaklayabilecek.

İznik Belediyesi, sağlık çalışanlarına yapmış olduğu jestin yanı sıra, dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Ayrıca kiraları 3 ay öteleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Korona virüsünü önlemek maksadıyla çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Halkımızı düşünüyoruz sağlıkçılarımıza değer veriyoruz. İznik Belediyesi olarak merkez ve 39 mahallemize yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.