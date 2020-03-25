BUÜ Hastanesi’ne koronayla mücadale için ikinci bağış

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne önceki gün verilen 100 bin TL’lik bağışın ardından, Bursa’nın önde gelen sanayici bir ailesinden de aynı oranda bağış yapıldı. BUÜ Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılan miktarın tamamı hastanedeki virüs mücadelesinde harcanacak.

23 Mart Pazartesi günü BUÜ Güçlendirme Vakfı üyesi bir işadamının ailesi adına Üniversite Hastanesi’nin âcil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıf hesabına 100 bin TL’lik bağışta bulunması, Bursalı diğer hayırsever işadamlarını harekete geçirdi. Bursa iş dünyasının önde gelen ailelerinden biri daha isminin açıklanmaması şartıyla BUÜ Güçlendirme Vakfı hesabına 100 bin TL yatırdı.Hastanede yaşanan yoğun sürecin hafifletilmesi ve eksikliklerin giderilmesi maksadıyla BUÜ Güçlendirme Vakfı’na yeni bir desteğin gelmesi üniversite ve hastane yöneticileri ile personelini de sevindirdi.

Güçlendirme Vakfı’nın hesabına ailesi adına 100 bin TL’lik bağış yapan hayırsever iş insanının isminin açıklanmasını istemediğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, desteklerin arttığını görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Önceki gün yapılan bağışın hastane yönetimine de büyük bir moral verdiğini aktaran Rektör Kılavuz; “Yeni haftaya moralli başladık. Üniversitemizdeki yoğun ve hassas sürecin atlatılabilmesi için tüm yöneticilerimiz ve personelimiz ciddi bir çalışma azmi ortaya koyuyor. Bu noktada belli eksikliklerin giderilmesi adına hayırsever iş insanlarımızdan destek görmek, yorgunluğumuzu bir nebze olsun gideriyor. Bugün gelen ikinci haber bizleri ayrıca mutlu etti. Desteklerin süreceğini ve insanlarımızın hayırseverliğini bu vesile ile göstereceğine inanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Milletimiz, bu zor günlerde dayanışma ve birliğin en güzel örneklerini gösteriyor. Hayırsever iş insanlarımız ve ailelerinin de bizlere bu vesile ile destek olmalarını ayrıca önemsiyoruz. İnşallah devletimizin kararlığı, milletimizin azmi ve sabrı ile bu süreci de en kısa sürede ve en başarılı şekilde aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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