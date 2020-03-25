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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mobilya da destek kapsamına alındı

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilya imâlat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi desteklerine dâhil edildiğini duyurdu.

Mobilya da destek kapsamına alındı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilya imâlat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi desteklerine dâhil edildiğini duyurdu.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörden gelen yoğun talepler üzerine yapılan çalışmalar çerçevesinde mobilya imâlat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi içerisine dâhil edildiğini duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle iş hayatında oluşabilecek ekonomik kayıpların asgarî seviyede tutulabilmesi hedefiyle ekonomik istikrar kalkanı paketini açıklayarak vatandaşlarımıza önemli müjdeler vermişti. Mobilya imâlat sanayii temsilcilerimizin de paket içerisinde yer alabilmeleri noktasında yoğun talepleri oluştu. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörden gelen talepler üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek konuyu Bakanlıklarımıza ilettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda mobilya imalat sanayiinin de ekonomik istikrar kalkanı paketi içerisine dâhil edildiği bilgisini almış bulunuyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren mobilya imalat sanayicilerimizin de bu destekler sayesinde önemli avantajlar elde edileceklerini düşünüyoruz. Kararın alınmasında emeği geçen bakanlarımıza gece gündüz demeden Türkiye iş dünyası için çalışmalar gerçekleştiren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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