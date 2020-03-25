Yıldırım’da korona denetimi

Yıldırım Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran koronavirüs ile (Covid19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri ve marketlerde denetim yaptı. Ekipler, İç İşleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında yayınlanan genelge ile halk sağlığını tehdit eden kaldırımlarda, açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda îkazlarda bulundu. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ticaret Bakanlığı’nın 20 Martta yayınladığı genelge çerçevesinde pazar yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, pazar yerlerindeki satıcılara eldiven dağıtılırken, tezgâhlar arasında güvenli mesafe oluşturulmaları sağlandı. Öte yandan alışveriş yapan vatandaşlar koronavirüs ile ilgili bilgilendirilirken, tezgâhlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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