Gemlik sokakları yıkanıyor

Gemlik sokakları koronavirüse karşı düzenli olarak yıkanıyor.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin sokak temizliği çalışmalarına koronavirüs salgını nedeniyle hız verdi. Gemlik’in tüm sokaklarını programa alan Temizlik İşleri ekipleri, yıkama işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Merkez mahalle ve caddelerin yanı sıra iç kesimlerde de temizlik ve yıkama çalışmalarına devam eden Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gemlik Şubesi ekipleri de destek oldu. Gemlik sokaklarının temizliği için bir araya gelen iki birim, İstiklal Caddesi’nden Cumhuriyet Mahallesi’ne kadar olan bölgede programlı şekilde yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sokakların yıkanmasının bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir tedbir olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Ülkemizi ve çevresini saran bu virüs, bizlerden daha güçlü değil. Kişisel temizliğimize dikkat ederek, ellerimizi sık sık yıkayarak, kalabalık ortamlara girmeyerek, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak hep birlikte bu salgını yeneceğiz. Gemlik Belediyesi olarak evden çıkamayan yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerine hizmetlerimiz sürüyor” dedi.

Başkan Sertaslan, temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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