Nilüfer’de öncelik halkın sağlığı

Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan paketleri dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için her türlü desteği sürdürüyor. Belediye, vatandaşların sağlıklarını korumak için kullanacağı malzemelerden oluşan paketleri yoğun noktalarda dağıttı. İçinde cerrahî maske, eldiven, alkol bazlı hijyenik el sıvısı ve sabun bulunan paketler vatandaşlara verildi. Paketleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer ile Adem Vural, zabıta ekipleri ile birlikte Bursaray istasyonları, market önleri ve pazarlarda dağıttı. Vatandaşlara ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirici broşürler de verilerek, uymaları gereken kurallara dikkat çekildi.

Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de Nilüfer’de halkın salgından korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Dağıttığımız bu paketlerde yer alan malzemeler kalabalık ortamlara girmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bir süre de olsa ihtiyacını karşılayacak. Herkesin salgınla mücadele konusunda hassasiyetini bekliyoruz. Ama öncelikle herkese evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan mecburi olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.