Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı

25 Mart 2009 tarihinde yaşanan trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, dualarla anıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi anma etkinliklerinin bu yıl korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edilip sadece dualarla anıldığını belirterek, “Bundan tam 11 yıl önce 25 Mart 2009 saat 15.05 ‘de zaman buz tuttu. Acımız, üzüntümüz, hasretimiz 11 yıldır azalmadı. Her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Buruk bir 25 Mart yaşıyoruz” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı şunları kaydetti: “Büyük Birlik Partimiz ve Alperen Ocakları Vakfımız yayınladığı genelgeyle, Türkiye genelinde alınan ‘Korona virüs’ tedbirleri çerçevesinde Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve birlikte şehadet şerbeti için arkadaşlarını anma etkinlikleri dahil, bütün toplantıların ertelendiğini daha önce duyurdu. Bizler de dualarla buluştuk. Ancak salgın sona erdikten sonra inşallah programlar daha güçlü şekilde gerçekleştirilecektir. Bu zor ve fırtınalı günleri aklı selim ile sağduyuyla, sabırla ve en önemlisi kurullara uyarak dayanışma ve birlik ruhu ile aşacağız. Şehit liderim, senin yaptığın gibi, her daim zalime karşı mazlumun yanında olacağız’

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