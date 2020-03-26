Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını

DHA

Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını


Bursa'da, 100 polisten oluşan ekiplerin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına düzenlediği baskında yasağa uymayan 20 kişi gözaltına alındı.Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği baskında konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar ve müşterilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı. Ekipler mekanlarda yakalanan şahısları işlemleri için emniyete götürürken mekanda konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar da gerekli işlemlerinin yapılmaları için ahlak büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görüntü Dökümü-----------------------------------------------------Baskın yapılan mekandan detaylar-Yakalanan şahısların mekanlardan çıkarılması-Şahısların araçlara bindirilmesi-Genel, detay görüntü Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-03-26 02:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
YEREL HABERLER Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
Korona virüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne ...
(Görüntülü) Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
(Görüntülü) 3 kadın güpegündüz ev soydu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 kadın güpegündüz ev soydu
Başkan Aktaş moral verdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bu süreci sıkıntısız atlatırsak eskiden olduğu gibi her alanda dolu dolu yolumuza devam edeceğiz" "Binlerce öğrenciye müjde, abonman hakları okullar açılınca her öğrencinin kendi kartına yüklenecek" "Bu süreçte her gün araç yıkatma hastalığı hasıl oldu. Tedbir alalım derken başka sıkıntılara sebebiyet vermeyelim" Sağlık çalışanları için Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ek sefer Başkan Aktaş, kendi sosyal medyasından canlı yayında 7'den 70’e vatandaşların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş moral verdi Bursa Büyükşehir Belediye ...
Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti'ndeki kalıntılara yönelik saldırı hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye ...
Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
Çiftlik evindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Çiftlik evindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
İki katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER İki katlı ev küle döndü
Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor
YEREL HABERLER Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama ...
Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
YEREL HABERLER Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada
YEREL HABERLER Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada
Virüse karşı sanal tokalaşma Başkanı korona da durduramadı
YEREL HABERLER Virüse karşı sanal tokalaşma Başkanı korona da ...
Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın
Bursa'da Oyak Renault üretime ara veriyor
YEREL HABERLER Bursa'da Oyak Renault üretime ara veriyor
Mudanya’da atıklar geri dönüşüme gidiyor
YEREL HABERLER Mudanya’da atıklar geri dönüşüme gidiyor
İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın!"
YEREL HABERLER İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın!"
Nilüfer’de öncelik halkın sağlığı
YEREL HABERLER Nilüfer’de öncelik halkın sağlığı
Gemlik sokakları yıkanıyor
YEREL HABERLER Gemlik sokakları yıkanıyor
Yıldırım’da korona denetimi
YEREL HABERLER Yıldırım’da korona denetimi
(Görüntülü) SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle 'Evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane ...
(Görüntülü) BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
Mobilya da destek kapsamına alındı
YEREL HABERLER Mobilya da destek kapsamına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X