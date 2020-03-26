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Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı

DHA

Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı


Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Ekibi' tarafından karşılanıyor. Önlemler kapsamında evden çıkmayan ve odunu biten Bayram Sayan'a (65), Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ ekiplerince yemek ve odun desteği sağlandı.
Türkiye´de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. 'Vefa Sosyal Destek' Ekibi, evinden çıkamayan risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 50 araç ve 200 personel ile yaşlıların ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ ekipleri, evinde yakacak odunu olmayan Bayram Sayan'a, yemek ve yakacak odun desteğinde bulundu.
Eşinin bir ayağının kırık olduğunu söyleyen Bayram Sayan, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Düzenli olarak yemek getiriyorlar. Odunumun bittiğini söylemiştim. Bugün odun da getirdiler. Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı geldiğinden beri eşimle birlikte evde oturuyoruz. Eşim bir ayağı sakat. Odunumuz kömürümüz bitti. Belediye ekipleri getirdi. Gurur duydum" dedi.
Sağlığı için 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini bir kez daha yineleyen BURFAŞ görevlileri, ihtiyaç desteğinin devam edeceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-03-26 08:34:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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