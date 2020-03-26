Korona virüse karşı 15 dakika uygun adım yürüyüş

– Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinden dışarı adım atmamasının çok doğru bir karar olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, ancak hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Şahabettinoğlu, günde toplam 1530 dakika uygun adım asker yürüyüşü yapılmasının bile tüm vücuda ciddi faydalarının olacağına dikkat çekti.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, korona virüsün Türkiye’de hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Bu virüsle bir savaş halindeyiz. Eninde sonunda biz bu virüsü yeneceğiz. Ama şu an bu virüsten korunmak için; bağışıklık sisteminin zayıf ve kronik hastalıkların daha çok olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dışarıya çıkmamalıdır. Tabii ki sağlıklı olan ve acil işi olmayan kişiler de evde kalınması konusunda hassas olmalılar; ancak, hareketsiz kalınmaması da bağışıklık sistemi için dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Bağışıklığın güçlü olduğu durumlarda vücudumuza virüs girmiş olsa bile, hastalık hafif atlatılabilir veya hissedilmeyebilir. Bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için de hareketli olmamız şart. Dengeli ve yeterli beslenme, düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemli. Tüm bunların yanı sıra, bağışıklık sisteminin sağlamlığı için psikolojik dayanıklılığın da arttırılması; gereksiz stres, korku, kaygı ve panik yapılmaması gerekmektedir.” dedi.

İnsanların hareket etmek üzere dizayn edilmiş canlılar olduğuna ve hareketsizliğin kas iskelet sistemi bozuklukları yanı sıra diyabet, kanser, KOAH ve kalp damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın nedenlerinden biri olduğuna değinen Şahabettinoğlu, “Bizi arayan birçok kişi, ‘Spor merkezine gidiyordum, kapandı. Parka bahçeye çıkıyordum, yasaklandı’ diye dert yanıyor. Halbuki evde rahatlıkla yapılabilecek; boynumuz, omzumuz, kol ve bacaklarımızla 10’ar kere yapılan kültürfizik hareketlerimiz var. Bu hareketleri evde bulunan herkes rahatlıkla yapabilir. Ayrıca olduğumuz yerde asker yürüyüşü gibi hem kolları hem de bacakları hareket ettirerek 1530 dakika yürüyüş yapılabilir” diye konuştu.

Mutfaktan odaya, salondan banyoya belirli aralıklarla yapılan yürüyüşlerin faydasının genel hareketlilik için önemli olduğunu ancak ayrıca egzersiz anlamında bir yürüyüş yapılmasının da gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “Evde kaldığımız bu günlerde bazılarımız kendini ev işlerine verirken bazılarımız okuyamadığı kitaplara, izleyemediği filmlere yoğunlaşıyor. Ayrıca işini evden takip eden çalışanlarımız var. Tüm bu faaliyetlerin bizi uzun süre hareketsiz ve sabit bırakmamasına ve yanlış postürde kalmamaya azami dikkat etmeliyiz. Ayrıca bir tehlike de kilo kontrolünde karşımıza çıkıyor. Çoğumuz bütün gün ne pişirsek de yesek derdinde olunca evde yeterli hareketlilik ve fizik aktivitenin sağlanması daha da önemli hale geliyor" dedi.

Sosyal medyada da evde uygulanabilecek çok sayıda değişik egzersiz video serileri olduğuna değinen Dr. Ali Şahabettinoğlu, bunların herhangi bir sağlık problemi olmayan bireylere yönelik hazırlanmış olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Sağlık problemi olanlarınsa öncelikle doktora danışmasını ve egzersiz şiddetinin düşük yoğunlukta olmasına dikkat etmelerini tavsiye etti.

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