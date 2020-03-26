Köyün gençleri evden çıkamayan yaşlıların ağaçlarını buduyor Evden çıkamadığı için Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayan yaşlı adamın zeytinliklerinin bakımını köyün gençleri yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köyün gençleri evden çıkamayan yaşlıların ağaçlarını buduyor Evden çıkamadığı için Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayan yaşlı adamın zeytinliklerinin bakımını köyün gençleri yaptı

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde köylerde yaşayıp 65 yaşın üzerinde olduğu için evlerinden çıkamayan yaşlıların bahçe bakımlarını köyün gençleri ücretsiz yapıyor.

Köyün gençleri evden çıkamayan yaşlıların ağaçlarını buduyor Evden çıkamadığı için Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayan yaşlı adamın zeytinliklerinin bakımını köyün gençleri yaptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde köylerde yaşayıp 65 yaşın üzerinde olduğu için evlerinden çıkamayan yaşlıların bahçe bakımlarını köyün gençleri ücretsiz yapıyor.
Kestel Ziraat Odası, ilçeye bağlı 29 köyde 65 yaş üstü çiftçilerin evden çıkamadıkları için yardım istemesi üzerine harekete geçti. Çataltepe köyünde ikamet eden Recep İlbeyi (72), Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayarak, evden çıkamadığı için zeytinliklerinin budama ve ilaçlamasını yapamadığını söyledi. Gelen telefon üzerine harekete geçen Kılıç, Çataltepe köyü gençlerini organize ederek İlbeyi'nin zeytinliklerini ücretsiz budatıp ilaçlarını attırdı. Bu örnek uygulamayla herkesin takdirini kazanan Kılıç ve gençler, çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, üreticiler için destek paketi istedi.
İlçelerindeki köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Çataltepe köyünde yaşayan 72 yaşındaki Recep İlbeyi abimiz sokağa çıkması yasak olduğu için bizi arayıp yardım istedi. Tarlasına gidemeyip ağaçlarını budayamadığını ve ilaç atamadığını söyledi. Biz de oda olarak harekete geçtik. Çataltepe köyü gençleriyle konuşarak yaşlı amcamızın yardımına koştuk. Onun zeytin ağaçlarını budayıp, ilaçlarını attık. Ağaçları budanmayıp ilaçlarını atamazsa mahsul alamaz, çok mağdur olur. Bize ulaşan yaşlıların mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkese yetişmemiz imkansız, çiftçinin durumu çok zor. Biz çiftçi için de bir yardım paketi açıklanmasını istiyoruz. Üreticilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi çiftçiyi bir nebze de olsa rahatlatacaktır" dedi.
72 yaşında olduğu için evden çıkamayan Recep İlbeyi, "Ben evden çıkamadığım için bahçelerime çalışmaya gidemedim. Ağaçların bakımını yapamazsam mahsul yapmazlar. Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayarak yardım istedim. O da köyün gençleriyle birlikte yardıma geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor
YEREL HABERLER Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor
Bursa'da milyonluk tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da milyonluk tarihi eser operasyonu
Polis memurundan evde kalan yaşlılara duygulandıran sözler "Onlar bizim 'milli kültür hafızamız'"
YEREL HABERLER Polis memurundan evde kalan yaşlılara duygulandıran ...
Evde kal, sporsuz kalma Uzmanlar, evde kalanların günlük 15-20 dakikasını spora ayırmasını tavsiye ediyor
YEREL HABERLER Evde kal, sporsuz kalma Uzmanlar, evde kalanların ...
Koronaya ozon tedavisiyle savaş açın Korona virüse karşı ozon tedavisi Dr. Dağlı: “Ozon tedavisi akciğerin kapasitesini yükseltiyor”
YEREL HABERLER Koronaya ozon tedavisiyle savaş açın Korona virüse ...
Korona virüse karşı 15 dakika uygun adım yürüyüş
YEREL HABERLER Korona virüse karşı 15 dakika uygun adım yürüyüş
Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı ...
(Görüntülü) Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle ...
(Görüntülü) Polisten yangını izleyen kalabalığa Yangın söner ama virüs sönmüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten yangını izleyen kalabalığa ...
(Görüntülü) Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale ...
Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
YEREL HABERLER Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını
YEREL HABERLER Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne ...
(Görüntülü) Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
(Görüntülü) 3 kadın güpegündüz ev soydu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 kadın güpegündüz ev soydu
Başkan Aktaş moral verdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bu süreci sıkıntısız atlatırsak eskiden olduğu gibi her alanda dolu dolu yolumuza devam edeceğiz" "Binlerce öğrenciye müjde, abonman hakları okullar açılınca her öğrencinin kendi kartına yüklenecek" "Bu süreçte her gün araç yıkatma hastalığı hasıl oldu. Tedbir alalım derken başka sıkıntılara sebebiyet vermeyelim" Sağlık çalışanları için Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ek sefer Başkan Aktaş, kendi sosyal medyasından canlı yayında 7'den 70’e vatandaşların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş moral verdi Bursa Büyükşehir Belediye ...
Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti'ndeki kalıntılara yönelik saldırı hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye ...
Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
Çiftlik evindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Çiftlik evindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
İki katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER İki katlı ev küle döndü
Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor
YEREL HABERLER Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama ...
Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
YEREL HABERLER Virüse karşı 'sanal tokalaşma'
Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada
YEREL HABERLER Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X