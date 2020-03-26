Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde, halk eğitim merkezinin 40 öğretmeni, sağlıkçılar için evlerinde günde ortalama 8 bin adet maske dikiyor.

Türkiye'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından artan maske ihtiyacı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi doğrultusunda kendi aralarında organize olan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 40 öğretmen ve usta öğreticileri, gönüllü olarak maske dikimine başladı. Hem Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyelerde hem de evlerinde 40 öğretmen, günde ortalama 8 bin civarında maske dikiyor. Gönüllüler tarafından bugüne kadar İnegöl Devlet Hastanesi'ne 10 bin maske teslim edildi. Gönüllü öğretmenler, burada amaçlarının koronavirüs salgını ile ilgili olarak sağlık personeline destek vermek olduğunu belirtirken, "Aynı zamanda milli mücadele sırasında cephedeki askerine her zaman destek veren Türk kadını, bu zorlu zamanlarda da tarihi misyonunu yüklenerek, ülkesine ve devletine de gerekli desteği vermiştir" dedi.

Evinde maske dikimi yapan Halk Eğitim Merkezi Giyim öğretmeni Zeliha Kaplan ise, "Biz İnegöl Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri olarak, İnegöl Devlet Hastanemize faydamız olsun diye maske dikimine el attık. Halk Eğitim Müdürümüz Ömer Göktürk ile Meliha Hanım bizlere aracı oldular. Hastanenin bize getirdiği malzemeyle evlerimizde maskelerimizi üretiyoruz. Hayır için ve seve seve yapıyoruz. Dikimi de çok kolay zaten. Ben bine yakın maske getirdim. Hastaneden gelip kapıdan teslim alıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa da hastanemize katkısı olur. Çok da sevaba girerler. Çünkü bunlar bir sefer kullanılıp atılıyor ve bizim diktiğimiz gibi de kullanılmıyor. Akla gelen ilk soru bunlar dezenfekte ediliyor mu? Elde dikildiği için mikrop üretmiyor mu? Hastane bunları bizden alıyor ve enfeksiyon bölümünde dezenfekte edip, daha sonra kullanmalarını sağlıyor. Hemşirelerimiz ve doktorlarımız bunları hijyenik bir şekilde kullanıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-26 11:19:58



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