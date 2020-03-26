Kayra´nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman´ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi Türkiye´ye gönderildi.
İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika´nın Boston eyaletindeki Kayra´nın tedavisi ise koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla İstanbul´a gönderildi. Kayra ve ailesi, Bursa´daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.
`TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER´
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra´nın tedavi gördüğü Amerika´daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul´a geliyor. Bursa´daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra´ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-26 11:48:13
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-