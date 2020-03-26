(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

DHA

(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı


BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman?ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi Türkiye?ye gönderildi.
İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika?nın Boston eyaletindeki Kayra?nın tedavisi ise koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla İstanbul?a gönderildi. Kayra ve ailesi, Bursa?daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.
?TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER?
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra?nın tedavi gördüğü Amerika?daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul?a geliyor. Bursa?daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra?ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa
2020-03-26 13:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele ...
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan ...
Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den öğrencilere Bursakart jesti
YEREL HABERLER Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den ...
Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
YEREL HABERLER Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ...
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı
YEREL HABERLER Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı
(Görüntülü) BURSA Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Halk eğitim merkezi öğretmenleri, ...
(Görüntülü) Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele ...
Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor
Mustafakemalpaşa’da kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da kırsal mahalleler dezenfekte ...
Matlı: “Taleplerimiz bir bir hayata geçiyor”
YEREL HABERLER Matlı: “Taleplerimiz bir bir hayata geçiyor”
Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesinden canlı yayın uygulamasıyla evde kalan binlerce çocuk hayvanları canlı izledi
YEREL HABERLER Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi Büyükşehir ...
Kayra´nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı
YEREL HABERLER Kayra´nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle ...
(Görüntülü) BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak ...
Korona virüsüne karşı bağışıklığınızı güçlendirin
YEREL HABERLER Korona virüsüne karşı bağışıklığınızı güçlendirin
Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için ...
Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
YEREL HABERLER Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
Bursa barajlarında son durum
YEREL HABERLER Bursa barajlarında son durum
10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den dönüyor 12 yaşındaki Kayra'nın tedavisine 'korona virüs' engeli
YEREL HABERLER 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den ...
Anne adayları korona virüsten nasıl korunmalı
YEREL HABERLER Anne adayları korona virüsten nasıl korunmalı
Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor
YEREL HABERLER Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X