Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı

DHA

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde, servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek´in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in de yaralanmasına neden olan Mehmet Akkökoğlu´nun (54) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını söyleyerek, "Gözlerim bir anda karardı. Tahliyemi istiyorum" dedi. İskender Şimşek'in babaannesi Güneş Şimşek ise, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Yazık değil mi yavruma?" diyerek, tepki gösterdi.
Kaza, geçen Ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde yaşandı. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
KÖPRÜDEN GEÇERKEN GÖZLERİM KARARDI
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu´nun, yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ve kazada yaralanan Arda Üzmez katıldı.
SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Mehmet Akkökoğlu, "Sekiz yıldır aynı şirkette, muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alıp, servise çıktım. Olay günü öğrencileri toplayıp, Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Üzgünüm. Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
'YAZIK DEĞİL Mİ YAVRUMA'
Kazadan yaralı kurtulan Arda Üzmez ise, okula gitmek için İskender Şimşek ile birlikte yürüdüğünü, olay anını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.
Babaanne Güneş Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Davacıyım sanıktan" diye konuştu. 
Mahkeme, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tanıkların daha sonraki oturumlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.,DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-03-26 14:04:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’dan üyelerine finans ve KOBİ danışmanlığı hizmeti
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine finans ve KOBİ danışmanlığı ...
(Görüntülü) Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün ...
10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak
Mudanya’da kamu kurumlarına belediyeden hijyen desteği
YEREL HABERLER Mudanya’da kamu kurumlarına belediyeden hijyen ...
Haber spiker olmak isteyen Betül´ün videoları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Haber spiker olmak isteyen Betül´ün videoları ilgi ...
Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak
YEREL HABERLER Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak
(Görüntülü) Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Liseli İskender'in ölümüne neden olan ...
"Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık yapmalı" BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez: "Maddi kaygılar insan hayatı önüne geçmemeli"
YEREL HABERLER "Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık ...
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulüne başlayacak
YEREL HABERLER BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulüne ...
PRS aftermarkette pazarını büyütecek
YEREL HABERLER PRS aftermarkette pazarını büyütecek
Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında düştü, 2 tramvay hattı iptal edildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 100 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşa da artık genelge gereği hizmet verilmediğini açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında ...
Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
(Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton ...
(Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' ...
Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi istiyorum" Kazayı yapan kişinin servis şoförünün babası o gün vefat ettiği için muhasebe servisinde görevli kişi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir ...
Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs ...
Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele ...
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan ...
Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den öğrencilere Bursakart jesti
YEREL HABERLER Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den ...
Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
YEREL HABERLER Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X