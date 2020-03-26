Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi istiyorum" Kazayı yapan kişinin servis şoförünün babası o gün vefat ettiği için muhasebe servisinde görevli kişi olduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi istiyorum" Kazayı yapan kişinin servis şoförünün babası o gün vefat ettiği için muhasebe servisinde görevli kişi olduğu ortaya çıktı

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına yol açan şoför Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tavsiyesi doğrultusunda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlanan Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını ifade ederek, "Gözlerim bir anda karardı. Kronik rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi istiyorum" Kazayı yapan kişinin servis şoförünün babası o gün vefat ettiği için muhasebe servisinde görevli kişi olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek’in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına yol açan şoför Mehmet Akkökoğlu’nun (54) yargılanmasına başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tavsiyesi doğrultusunda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlanan Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını ifade ederek, “Gözlerim bir anda karardı. Kronik rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Kaza, 2019 yılı ekim ayında Bademli'de meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu’nun, yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile anne Burcu Irmak, babaanne Güneş Şimşek ile kaza sırasında gözleri önünde arkadaşını kaybeden Arda Üzmez katıldı. SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Mehmet Akkökoğlu, “Sekiz yıldır aynı şirkette muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alarak servise çıktım. . Olay günü öğrencileri toplayıp Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için manevra yapamadım. Üzgünüm, "Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu
Yaralanan öğrenci Arda Üzmez ise, okula giderken İskender'le yol kenarında yürürken taksi durağına kadar geldiklerini, sonrasına veya kazaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.
Müşteki babaanne Güneş Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Sanıktan davacıyım." şeklinde konuştu.
Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında tanıkların sonraki celselerde dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında düştü, 2 tramvay hattı iptal edildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 100 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşa da artık genelge gereği hizmet verilmediğini açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında ...
Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
(Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton ...
(Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' ...
Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı
YEREL HABERLER Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: ...
Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs ...
Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele ...
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan ...
Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den öğrencilere Bursakart jesti
YEREL HABERLER Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den ...
Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
YEREL HABERLER Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ...
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı
YEREL HABERLER Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı
(Görüntülü) BURSA Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Halk eğitim merkezi öğretmenleri, ...
(Görüntülü) Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele ...
Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor
Mustafakemalpaşa’da kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da kırsal mahalleler dezenfekte ...
Matlı: “Taleplerimiz bir bir hayata geçiyor”
YEREL HABERLER Matlı: “Taleplerimiz bir bir hayata geçiyor”
Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesinden canlı yayın uygulamasıyla evde kalan binlerce çocuk hayvanları canlı izledi
YEREL HABERLER Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi Büyükşehir ...
Kayra´nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı
YEREL HABERLER Kayra´nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle ...
(Görüntülü) BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X