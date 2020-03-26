(Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

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Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa?da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Operasyında 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa

2020-03-26 14:31:37



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