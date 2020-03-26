BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulüne başlayacak

Önceki yıl kuruluş aşaması tamamlanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğretim üyesi kadroları oluşturuldu. İlk aşamada 10 akademisyenin görev alacağı fakülte 20202021 eğitim öğretim döneminde 30 öğrenci ile açılacak.

Yaklaşık 25 yıl önce kanunen kurulan ancak fiilen 2019 yılında kuruluş çalışmalarına başlayabilen BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademik kadroları tamamlandı. Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Halil Sağlam ile birlikte toplam 10 akademisyenin görev alacağı Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’nun da katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakültenin açılması adına göreve gelir gelmez yoğun bir iletişim sürecine girdiklerini aktardı. Diş Hekimliği Fakültesi’nin Bursa, Güney Marmara ve Türkiye adına çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemiz artık belli bir gelişme dönemine girmiştir. Adalet, ehliyet ve liyakati ön plana çıkaran, genç, tecrübeli ve cevval arkadaşların bilimsel çalışmaları ve gayretleri ile bulunduğu noktadan daha ileriye götürülmeyi hak eden köklü bir üniversiteyiz. Bir yıl içerisindeki tecrübemiz de gösterdi ki; üniversitemizde artık huzur, dostluk ve güven ortamı var. Bu gelişmeler de akademik personelimiz başta olmak üzere daha verimli çalışılmasına önemli bir fırsat sağladı. Üniversitemiz ciddi bir atılım sürecinde. İnşallah bu salgın sürecini en hafif bir şekilde atlatacağız ve bilimsel sıralamalarda da arzu ettiğimiz noktalara geleceğiz” diye konuştu.

Kampüs içerisinde fakülte binası hedefi

İlk etapta Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile afiliye bir şekilde öğretim çalışmalarını yürüteceklerini açıklayan Rektör Kılavuz; “20202021 Eğitim Öğretim Dönemi ile birlikte fakültemiz öğretim faaliyetlerine başlayacak. Biz ilk dönemleri Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte yürüteceğiz. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz eğitimlerini orada yürütecek. Merkez kampüsümüz içerisinde bir fakülte binası düşüncemiz var. Bununla ilgili hayırsever vatandaşlar ile görüşüyoruz. Görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Ülkemizdeki salgın hastalık nedeniyle yaşanan durgunluğun geçmesiyle birlikte fakülte binası konusunda da hayırsever iş insanlarından destek bulacağımıza inanıyorum” dedi.

Hayırseverlerle görüşmelere devam edecek

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesi’nin başlangıç aşamasında afilasyon modeli ile faaliyete başlayacağını aktardı. Öncesinde hastane yönetimi ile çok sayıda toplantı yaptıklarını ve yöneticilerin kendilerine mekân konusunda önemli destekler verdiğinin altını çizen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Burada hem bizim için hem de hastane yönetimi için bir kazan kazan durumu olacak. İnşallah kısa bir sürede kendi üniversitemiz içerisinde bir fakülteye kavuşabiliriz. Biz bu süreci de planladık. Bağışçılarla yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde temel hedeflerimizi netleştirdik. 1012 bin metrekarelik bir diş hekimliği fakültesi kurmak istiyoruz. Bu genel anlamda iyi bir rakamdır. Fakülte oluştuktan sonra belki bu rakamlar değiştirilebilir” şeklinde konuştu.

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale arasında diş hekimliği fakültesi yok

Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurucu Dekanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Halil Sağlam da Bursa’ya ve Bursa Uludağ Üniversitesi’ne yakışan bir diş hekimliği fakültesi kurmak için çalıştıklarını vurguladı. Bursa, Eskişehir ve Çanakkale arasında tek bir diş hekimliği fakültesinin bulunmadığına işaret eden Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam; “Özellikle hizmet gerektiren hastalarımız mağduriyet yaşıyordu. Fakültemiz bu açığı kapatacaktır. Ayrıca kentimiz bir sanayi şehridir. Üniversitemizin bu dönemde ciddi bir ÜniversiteSanayi işbirliği atağı var. Fakültemiz bu konulara çok müsaittir. Mezuniyet sonrası ürüne dönüştürülebilecek araştırmalar konusunda öğretim üyelerimize çok güveniyorum. Bu ambiyans ve kümelenmeler oluşturulursa, esas görevimiz olan araştırma alanında da güzel çıktılar elde edebileceğimize inanıyorum” dedi.

Toplantıya katılan akademisyenler de yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini aktardı.

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