10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak

İHA

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan videoda İnegöl Belediyesi haberlerini sunan küçük Betül, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da dikkatini çekti. Başkan Taban, küçük kızı makamında ağırladı.

10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan videoda İnegöl Belediyesi haberlerini sunan küçük Betül, Belediye Başkanı Alper Taban’ın da dikkatini çekti. Başkan Taban, küçük kızı makamında ağırladı.

İnegöl Belediyesinin Korona ile mücadelesi hakkındaki haberleri adeta profesyonel bir haberci edası ile sunan Erdem Beyazıt Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Betül Ekren Belediye Başkanı Alper Taban’ın daveti üzerine bugün İnegöl Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın kariyer hedefini sorduğu Betül, spiker olmak istediğini ve Show Tv spikeri Ece Üner’i kendine rol model aldığını ifade etti. Başkan Taban tarafından makamda ağırlanan küçük kız ziyaret esnasında Başkan Taban’ın isteği üzerine doğaçlama haberler de sundu. Buluşmaya maske ve eldivenle gelen küçük Betül, yaşıtlarına korona virüs ile ilgili uyarılarda yapmayı ihmal etmedi. Betül çocukların evde olduğu bu zaman süresince ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyup, aileleri ile vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Kabiliyetine kayıtsız kalınmadı
Betül’ü yeteneğinden dolayı tebrik eden Başkan Taban; “Betül kızımızı sosyal medyada paylaştığı video vasıtasıyla tanıdık. Kendisi çok dikkatimizi çekti. Henüz beşini sınıf öğrencisi olmasına rağmen profesyonel bir haberci, spiker edasıyla haberlerini başarılı bir şekilde kurgulamış ve sosyal medyada yayınlamış. Bizde bu yeteneği, bu kabiliyeti izleyince kayıtsız kalmak istemedik ve kendisini davet ettik. Bizlere minik sunumlar yapmasını rica ettim. Maşallah evladımız kendisini bu konuda güzel yetiştirmiş ve bu yolda ilerliyor. Kendisi gelecekte de bu mesleği yapmak istediğini ifade ediyor. Bizde Betül’ün bu başarısının akranlarına, arkadaşlarına örnek olması hasebiyle kendisini ağırlamak ve onore etmek istedik. Kendisine kitap ve satranç takımı hediye ettik. Biz evlatlarımızın her zaman iyi yetişmesini, güzel yerlere gelmesini, güzel mesleklere sahip olmasını, vatanına, milletine hayırlı olmasını istiyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona Virüs ile alakalı olarak uyarılar yapan Başkan Taban; “Vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını istiyoruz. 65 yaş üstü olan kıymetli büyüklerimizi bu virüsten korumak adına devletimiz ve biz yerel yöneticiler hizmetlerindeyiz. Kronik hastalarımız yine çok dikkatli olmalı. Risk grubunda olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını hem kendi sağlıkları için hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için özellikle rica ediyoruz. Kişisel hijyenimize, sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz sürece ülke olarak bu zor günleri el birliği ile atlatacağız Allah’ın izniyle. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Betül kızımıza ve ailesine de bizleri kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Haber spikeri olmak isteyen Betül'de anne babasının haberleri izlemesinden sonra birkaç deneme yaptığını belirterek, "Bu yaptığım sunumlar beğenildi ve bizlerde sosyal medyada paylaşmaya karar verdik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’dan üyelerine finans ve KOBİ danışmanlığı hizmeti
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine finans ve KOBİ danışmanlığı ...
(Görüntülü) Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün ...
Mudanya’da kamu kurumlarına belediyeden hijyen desteği
YEREL HABERLER Mudanya’da kamu kurumlarına belediyeden hijyen ...
Haber spiker olmak isteyen Betül´ün videoları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Haber spiker olmak isteyen Betül´ün videoları ilgi ...
Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak
YEREL HABERLER Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak
(Görüntülü) Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Liseli İskender'in ölümüne neden olan ...
"Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık yapmalı" BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez: "Maddi kaygılar insan hayatı önüne geçmemeli"
YEREL HABERLER "Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık ...
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulüne başlayacak
YEREL HABERLER BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulüne ...
PRS aftermarkette pazarını büyütecek
YEREL HABERLER PRS aftermarkette pazarını büyütecek
Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında düştü, 2 tramvay hattı iptal edildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 100 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşa da artık genelge gereği hizmet verilmediğini açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 84 oranında ...
Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı
(Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 20 ton ...
(Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' ...
Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı
YEREL HABERLER Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: ...
Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi istiyorum" Kazayı yapan kişinin servis şoförünün babası o gün vefat ettiği için muhasebe servisinde görevli kişi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Liseli İskender'i ezen şoför konuştu: "Gözlerim bir ...
Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin kaldırımları güzelleşiyor
(Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs ...
Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele ...
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan ...
Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den öğrencilere Bursakart jesti
YEREL HABERLER Öğrenci Bursakartlarına düzenleme Büyükşehir’den ...
Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan personele destek ziyareti
Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor
Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı
Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş
YEREL HABERLER Osmangazi’den korona virüse karşı topyekûn savaş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X