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Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül: "Sağlık çalışanlarının bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur" "Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum" "Şehir Hastanelerindeki yatak kapasitesi virüsün yayılma ihtimalinin önüne geçti" "Gerçekten verilen sağlık hizmeti ve diğer hizmetler dört dörtlük"

İHA

Bursa SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Sağlık çalışanlarının bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur. Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum" dedi.

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül: "Sağlık çalışanlarının bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur" "Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum" "Şehir Hastanelerindeki yatak kapasitesi virüsün yayılma ihtimalinin önüne geçti" "Gerçekten verilen sağlık hizmeti ve diğer hizmetler dört dörtlük"

Bursa SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Sağlık çalışanlarının bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur. Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum" dedi.
Zor günlerden geçildiğini ve en büyük risk grubunda sağlık çalışanlarının bulunduğuna dikkat çeken SağlıkSen Bursa Şube Başkanı Yünkül, "Şüpheli ve pozitif vakalara müdahale eden, onlara yardımcı olamaya çalışan kesim sağlık personelimizdir. Şu an sağlık çalışanları zor ve kritik bir görev yönetiyor. Bu konuyla alakalı sağlık personelinin son dönemde özellikle kamuoyunda sayın bakanımızın da paylaşmış olduğu ek ödeme ile ilgili bir durum söz konusu. Burada bazı kafa karışıklıkları ve bazı yanlışlıkları düzeltmek gerekiyor. Ek ödemeler konusunda sağlık personeli her ay düzenli olarak bu ödemeleri alıyor. Bu ek ödemeler ödenirken hastanelerin gelirleri önemli bir kalem tutuyor. Hastane ne kadar para kazanırsa, ne kadar çok hasta gelirse ek ödeme de ona göre değişiklik gösteriyor. Hali hazırda bu korona virüsü vakaları nedeniyle hastanelerde hasta yatışlarında kısıtlamalara gidildi. Sadece acil vakaların yatırılması, kritik vakaların yatırılması ve ameliyatların yapılmaması gibi bir uygulama başlatıldı. Bu sebeple sağlık personeline de dağıtılacak olan ek ödemelerle ilgili bir problem çıkacaktı. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile de görüşerek bu ek ödemeleri tavandan, bu sene alınması gereken toplam tutarın üzerinden dağıtılmasına karar verdi. Hastane geliri ne olursa olsun sağlık çalışanının alması gereken ücreti ödemek yönünde bir karar aldı. Bazı hastanelerimiz bunu tam tavandan dağıtıyordu, kimisi daha az dağıtıyordu. Hemşire arkadaşlarımızdan 500 lira alan da vardı bin lirada alan vardı. Doktor arkadaşlarımızdan 3 bin lira alan da vardı, 13 bin lira alan da vardı. Hal böyle olunca alınan karar doğrultusunda normal yasal olarak hali hazırda almış olduğumuz ve alacak olduğumuz ek ödemeler tavandan dağıtılmış olacak" dedi.

"Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu mesleğin ekonomik bir karşılığı kesinlikle yok"
Sağlık çalışanlarının bu süreçte ciddi risk altında olduklarına dikkat çeken Yünkül, "Hali hazırda bu insanlarımız canla başla uğraşıyor. Evlerine virüsü taşıma riski ile karşı karşıyalar. Bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur. Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum. O açıdan biz sağlık personelini yapmış olduğu vermiş olduğu mücadele ile ilgili konuşmak istiyoruz. Üç gün boyunca saat 21.00'de halkımız tarafından alkışlanmasını, onlara manevi desteğin verilmesini bekliyoruz. Onların işlerini kolaylaştıracak adımların atılmasını hem bakanlık, hükümet ve halkın nezdinde bunların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu

"Şehir Hastanesi yatırımlarının önemini deprem ve virüs salgınında hep birlikte gördük"
Türkiye'de sağlık alanında son 15 yılda yapılan yatırımların bugün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten Gökhan Yünkül, Özellikle Şehir Hastanelerinin ne kadar büyük bir yükü aldığını, yoğun bakım kapasitelerinin arttırılmasının aslında ne kadar ciddi bir adım olduğunu bu dönemde herkesin yakından izlediğini söyledi.
Özellikle birçok Avrupa ülkesinde yaşanan görüntülerin ülkemizde yaşanmıyor olmasının sağlık alanında yapılan yatırımlarla yakından bağlantılı olduğunu sözlerine ekleyen Yünkül, "Şehir Hastanesi yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu iki hususta görmüş olduk. Birincisi deprem sırasında Elazığ’da gördük. Elazığ Şehir Hastanesi'nde deprem sebebiyle hasar oluşmadı. Herhangi bir aksaklık ya da eksiklik söz konusu olmadı. İkinci olarak da hali hazırda hem Bursa’da hem Ankara’da ve Şehir Hastanesi olan diğer illerde hasta yoğunluğunu kaldırabilecek imkanlar sağlanmış oldu. Bu da virüsün bulaşma riskini daha az olmasını sağladı. Önceki hastanelerde ikişerliüçerli odalarda yatarken hastalarımız şimdi tek kişilik odalarda bulundukları için virüsün yayılma ihtimalide bu yönde azalmış oldu" dedi.
Bursa Şehir Hastanesi'nin de önemli bir yükü kaldırdığını ifade eden Gökhan Yünkül, "Hem de hastalara verilen otelcilik hizmetinin özellikle takdir edilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda bir hastalığımdan dolayı 12 gün Şehir Hastanesinde yatmak zorunda kaldım. Gerçekten verilen sağlık hizmeti ve diğer hizmetler dört dörtlük. Korona virüsü sürecinde Şehir Hastanelerinin hem yoğun bakım hem de yatak kapasitesi olarak büyük bir yükü kaldıracağını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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