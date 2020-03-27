Alkollü sürücü alkolmetreyi üflemeyip, polise hakaret edince gözaltına alındı

'Ben neden böyle görünüyorum?'



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, otomobiliyle trafik ışıklarına çarpan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, tartıştığı polislere hakaret edince gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Bulvarı´nda dün gece yaşanan olayda, A.D., 16 ER 160 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, trafik ışıklarına çarptı. A.D. ile beraberindeki arkadaşı kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine gelen trafik polisi, alkollü olduğu için ayakta durmakta güçlük çeken A.D.´den alkolmetreyi üflemesini istedi. Sürücü ise reddedip, polisle tartıştı. Ceza kesilen alkollü sürücü otomobilinin çekilmek istenmesine de direnince olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere hakaretler eden A.D., gözaltına alındı.

Sürücü A.D. emniyete götürülürken, otomobili otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-03-27 08:52:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.