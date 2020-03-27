Bursalı iş insanından örnek davranış Nilüfer'de iş merkezi bulunan Serkan Yazıcı kiracılarından korona virüs tedbirleri sebebiyle Nisan ve Mayıs aylarında kira almayacak

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Bursalı iş insanı Serkan Yazıcı, ailesine ait iş merkezinde ve kentin çeşitli bölgelerinde bulunan dükkanlarında faaliyet gösteren kiracılarından Nisan ve Mayıs aylarında kira almayacak. Yazıcı’nın bu davranışı onlarca kiracıyı hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

Bir dönem milletvekilliği yapan Bursaspor’u şampiyonluğa ulaştıran ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türkiye’nin tanınmış iş insanı İbrahim Yazıcı’nın oğlu Serkan Yazıcı Bursa’da gönülleri fethetti. Onlarca iş yeri ve bir iş merkezi bulunan Serkan Yazıcı, kiracılarına bir yazı göndererek, ülkenin içinde bulunduğu korona virüs krizinin hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, Nisan ve Mayıs aylarında kira almayacağını açıkladı.

Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren onlarca kiracı Serkan Yazıcı’nın bu açıklamasıyla rahat bir nefes aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.