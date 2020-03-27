Bursa'da kumarhane operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da kumarhane operasyonu

İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.

Bursa'da kumarhane operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız iş yerinde bulunan 16 şahıstan, 4 şahsın çıkar amaçlı kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 320 lira nakit para, 103 adet Angora kartı, 86 adet The Jolly Joker kartı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alınırken, oyun oynayan 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım uygulanarak iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Ayrıca, bahse konu yerde bulunan 11 şahıs korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerinden gönderilerek, iş yeri de ruhsatı bulunmadığından ilgili kurum tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden ...
Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü
YEREL HABERLER Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye ...
Büyükeşehir’den korona virüs fırsatçılarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükeşehir’den korona virüs fırsatçılarına sıkı ...
(Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele ...
Dünyadan bihaber 85’lik dede 'televizyonum yok o yüzden virüsten haberim de yok' dedi Para çekmek için dışarıya çıkan yaşlı adam, kimse arabaya almayınca sokakta kaldı Televizyonu olmadığı için virüsten haberinin olmadığını söyleyen yaşlı adamı evine bırakan zabıta ekipleri, evden çıkmaması için televizyon hediye etti
YEREL HABERLER Dünyadan bihaber 85’lik dede 'televizyonum yok o ...
'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER 'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti
Osmangazi’de video konferanslı korona virüs toplantısı Başkan Dündar İlçe Yürütme Kurulu toplantısında video konferansla bilgilendirdi
YEREL HABERLER Osmangazi’de video konferanslı korona virüs ...
Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi
(Görüntülü) Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek ...
Bursalı iş insanından örnek davranış Nilüfer'de iş merkezi bulunan Serkan Yazıcı kiracılarından korona virüs tedbirleri sebebiyle Nisan ve Mayıs aylarında kira almayacak
YEREL HABERLER Bursalı iş insanından örnek davranış Nilüfer'de iş ...
Bursa'daki Bilim ve Sanat Merkezleri de 'korona'ya karşı yüz koruyucu siper üretmeye başladı
YEREL HABERLER Bursa'daki Bilim ve Sanat Merkezleri de 'korona'ya ...
Gemlik'te ihtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı
YEREL HABERLER Gemlik'te ihtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' ...
Alkol metreyi üflemeyen sürücü polisleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Alkol metreyi üflemeyen sürücü polisleri çileden ...
Kartı başkasına teslim eden banka yandı Bankaya yanlış teslimat cezası Kartı sahibini ulaştırmayan bankaya 50 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kartı başkasına teslim eden banka yandı Bankaya ...
BOSCH fabrikası üretime bir hafta ara vereceğini duyurdu
YEREL HABERLER BOSCH fabrikası üretime bir hafta ara vereceğini ...
Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında 10 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında ...
Her şey çocukların eğitimi için
YEREL HABERLER Her şey çocukların eğitimi için
Bursa'da merdiven altı maske üretimine şok baskın
YEREL HABERLER Bursa'da merdiven altı maske üretimine şok baskın
Alkollü sürücü alkolmetreyi üflemeyip, polise hakaret edince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü alkolmetreyi üflemeyip, polise hakaret ...
Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül: "Sağlık çalışanlarının bugün itibariyle yapmış oldukları mesleğin ekonomik bir ölçütü ve ekonomik bir karşılığı kesinlikle yoktur" "Bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunda bu tür konuların konuşulmasını işin gerçeği çok doğru bulmuyorum" "Şehir Hastanelerindeki yatak kapasitesi virüsün yayılma ihtimalinin önüne geçti" "Gerçekten verilen sağlık hizmeti ve diğer hizmetler dört dörtlük"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül: "Sağlık ...
Virüse karşı sanal tokalaşma Başkanı korona da durduramadı
YEREL HABERLER Virüse karşı sanal tokalaşma Başkanı korona da ...
Nilüfer’de öncelik halkın sağlığı
YEREL HABERLER Nilüfer’de öncelik halkın sağlığı
Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti'ndeki kalıntılara yönelik saldırı hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Antik kentin kalıntılarına saldırı Mudanya Belediye ...
Bursa'da Oyak Renault üretime ara veriyor
YEREL HABERLER Bursa'da Oyak Renault üretime ara veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X