(ÖZEL) Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim

'Ben neden böyle görünüyorum?'



"Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim" dediGürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda olduğu gibi spor organizasyonlarının da iptaline ya da ertelenmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı 'Evde kal' çağrıları sürüyor.

Japonya'nın Tokyo kentinde bu yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatlarda Türkiye'yi 57 kiloda temsil edecek milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evinde antrenörüyle birlikte yoğun çalışma temposunu sürdüren İlgün, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısında bulundu.

27 yaşındaki sporcu, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor ve hepimiz koronavirüs salgını ile mücadele içerisindeyiz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kal, hareketsiz kalma" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hatice Kübra İlgün'ün evde antrenman yapması

-İlgün'ün açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-03-27 10:55:26



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