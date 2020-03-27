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Tüm ışıklar "Evde Kal" diyor Trafik ışıklarında Kovid-19 uyarısı Bursa'da Kovid-19'la mücadeleye anlamlı destek

İHA

Sağlık Bakanlığının Kovid19'la (korona virüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Şehirdeki tüm dijital ekranlar ve trafik ışıkları, belediye ekipleri tarafından 'Evde kal Bursa', 'Evde kal' sloganlarıyla donatıldı.

Tüm ışıklar "Evde Kal" diyor Trafik ışıklarında Kovid-19 uyarısı Bursa'da Kovid-19'la mücadeleye anlamlı destek

Sağlık Bakanlığının Kovid19'la (korona virüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Şehirdeki tüm dijital ekranlar ve trafik ışıkları, belediye ekipleri tarafından 'Evde kal Bursa', 'Evde kal' sloganlarıyla donatıldı.
Uygulama, dün gece saatlerinde başladı. Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa OSB önü, Filament Köprülü Kavşağı, Mudanya Yolu Köfteci Yusuf karşısı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara, korona virüse karşı 'Evde kal Bursa' cümleleri işlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. İlk olarak, Orhaneli Kavşağı Mediapark önü, Carrefour önü basgeç yaya kavşağı, Orhaneli Yolu Beşevler giriş kavşağı ve Sheraton Otel önü Mihraplı Kavşağı'ndaki kırmızı ışık haznelerine, 'Evde kal' sloganları yazıldı.
Yapılan açıklamada, kampanyaya desteğin şehrin tüm bölgelerindeki dijital ekranlar ile trafik ışıklarında uygulamaya alınacağı ve uyarıların 'virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği vurgulandı. Tüm ışıklarda "Evde kal" çağrısının görünmesi vatandaşlar arasında "yeşil de yansa evdeyim, kırmızı da yansa evdeyim" şeklinde yorumlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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