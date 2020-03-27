Kapalı olması gereken kahvede kumar oynarken yakalandılar



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Polis, ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehanedeki 16 kişiden 4'ünü kumar oynarken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada, kumar oynarken kullanıldığı belirlenen 320 lira ve çok sayıda oyun kartı ele geçirildi. Paraya ve oyun kartlarına el konuldu.

KAHVEHANE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Kahvehanede kapalı olmasına rağmen oyun oynayan 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlenirken, iş yeri sahibi Ş.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-03-27 11:36:30



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