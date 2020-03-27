Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) -BURSA´da, piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi.

Kaçak dezenfektanlara el konulurken, imalathanede bulunan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-03-27 11:45:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.