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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: “Hep birlikte aşacağız”

İHA

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarına ilettikleri taleplerin, çözüme kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: “Hep birlikte aşacağız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarına ilettikleri taleplerin, çözüme kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Türkiye`nin sabırlı ve tedbirli bir şekilde hareket ettiği takdirde bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağına inandıklarını belirten Başkan Matlı; “Dünya pandemi ile savaş veriyor. Ülkeler bir taraftan vatandaşlarının sağlığı için mücadele ederken diğer taraftan da ekonomileri için mücadele veriyor. Devletimiz gerek aldığı önlemler gerekse yaptığı akılcı ve doğru tedbirlerle mücadelesini en iyi şekilde sürdürüyor. İş dünyası olarak biz de üyelerimizden gelen talepleri ilgili kurumlarımıza ivedilikle ileterek, çözümü noktasında takipçisi oluyoruz. Kamu bankaları öncülüğünde 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı “İş’e Devam Kredi Desteği” başvuruları 26 Mart tarihi itibariyle başladı. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi ve 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirilerek başvurusu için istenen belge sayısı da 10’dan 2’ye düşürüldü. Yine 1 Mart ile 30 Haziran’a kadar iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaması sağlandı. Turizm sektöründe 1 Nisan tarihi ile 30 Haziran tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi. Konaklama vergisi 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bugün itibariyle yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak ve yine Bakanlık öncülüğünde; geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmelerimiz için de 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek” dedi.
“Özel bankalara ayrı teşekkür”
24 Mart öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa sicile işlenmemesi yönünde karar verildiğini belirten Başkan Matlı “Bu süreçte iş dünyasının yanında olan kamu bankalarımıza ve böylesine hassas bir dönemde taşın altına elini koyan özel bankalarımıza ayrıca teşekkür ederiz. 25 Mart tarihli Resmi Gazete`de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi`nin hedef kitlesini yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL`yi aşmayan KOBİ’ler oluşturmaktaydı. Ne mutlu ki dün itibariyle TOBB olarak üzerinde yoğun mesai harcadığımız bu talebimiz de hükümetimiz tarafından kabul gördü ve yıllık toplam cirosu 125 milyon TL`ye kadar olan orta ölçekli işletmeler de artık bu kapsama alındı. Yapılan son düzenlemeyle Ticari Alacak Sigortası`ndan daha fazla işletmemizin yararlanabilecek olması, bizler için son derece memnuniyet verici” diye konuştu.
“Beklenti, elektrik ve doğalgaz faturalarında öteleme”
Ayrıca özel sektörün sorun ve önerilerini ilgili kamu kurumlarımıza ileterek köprü olma görevimizi titizlikle sürdürmeye devam ettiklerini belirten Matlı, “Çünkü piyasalara ilaç gibi gelen ekonomik tedbirlere ilave edilmesini beklediğimiz tedbirler var. TOBB olarak üyelerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda üzerinde çalıştığımız, elektrik ve doğalgaz fatura ödemelerinin ötelenmesi konusundaki taleplerimizi de ilgili mercilere ilettik. Hükümetimiz tarafından iş dünyasının bu talebine de olumlu cevap verilmesini ümit ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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