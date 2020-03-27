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Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği

İHA

Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara korona virüsünden dolayı psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği

Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara korona virüsünden dolayı psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.
Korona virüs nedeniyle Türkiye’de yaşanan zorlu süreçte, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara yönelik önemli bir destek geldi. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada psikolojik ve destek hattının oluşturulduğu belirtilirken, vatandaşların 0224 6142425 numaralı telefon üzerinden destek alabileceği ifade edildi.
Virüs nedeniyle vatandaşlara yüz yüze bir görüşme yapma imkanı olmazken, ihtiyaç duyan tüm vatandaşların telefon ile destek alabileceği ifade edildi. Merkez bünyesindeki psikolog ve sosyal çalışma personelleri tarafından sağlanacak bu destekte vatandaşlara; ruh sağlığını koruma, kendini daha iyi hissetme ve çocuklara bu sürecin nasıl anlatılması gerektiği gibi konularda bilgiler aktarılacak.
Destek hattı hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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