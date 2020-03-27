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Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları

DHA

Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - `Evde kal´ çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda liglere ara verilmesinin ardından, sporcular `Evde kal´ çağrısına hassasiyet gösteriyor.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ´ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çektiği keyifli videolar ile cevap veriyor. Daha önce çocuklarıyla birlikte yaptığı antrenmanların görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez ise mutfağını sembolik bir kafeteryaya çevirdi. Ermiş´in paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi çekerken aynı zamanda beğeni topladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Barış Ermiş´in videosuDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-27 13:20:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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