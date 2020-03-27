Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda U.K., M.D. ve Ö.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 413 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-27 14:21:53



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