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Osmangazi’de dezenfeksiyon seferberliği

İHA

Vatandaşların sağlığı için korona virüsü ile mücadele kapsamında seferberlik ilan ederek 24 saat mesai uygulamasına geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri, denetim, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında olağanüstü bir gayret sarf ediyor.

Osmangazi’de dezenfeksiyon seferberliği

Vatandaşların sağlığı için korona virüsü ile mücadele kapsamında seferberlik ilan ederek 24 saat mesai uygulamasına geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri, denetim, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında olağanüstü bir gayret sarf ediyor.
Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını arttırdı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde korona virüse karşı adeta topyekûn savaş açtı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatları çerçevesinde korona virüsün yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Osmangazi’de tedbirler arttırıldı. İlçede bulunan meydanlar, cadde ve sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar ve ibadethaneler gibi alanlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün yıkanıp dezenfekte edilirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bilinçlendirilmesi, pazarlarda maske ve eldiven dağıtımı gibi konularda birçok faaliyet yürüterek, virüsün etkisini en aza indirmek için çalışıyor.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında marketleri gezerek müşteri ve çalışanları bilgilendiren Zabıta ekipleri, virüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli unsur olan sosyal mesafe alanını oluşturmak adına market içerisine şeritler çekti. Bu şeritler sayesinde müşteriler ve çalışanlar için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Alınan önlemler doğrultusunda bundan sonra marketler, dükkan metrekaresinin onda biri kadar müşteriyi içeri alabilecek. Zabıta ekipleri ayrıca, market içerisinde yaptığı denetimler ile de açıkta sebze, meyve ve ekmek satılmasına izin vermedi. Evde kalınan bir dönemde bile en çok gidilen yerler arasında bulunan semt pazarlarında da önemli çalışmalar yürüten ekipler, pazara gelen vatandaşları bilgilendirerek eldiven ve dezenfektan dağıttı. Pazardaki etiket fiyatlarını da kontrol eden zabıta ekipleri, fiyat arttırma fırsatçılığına da izin vermedi.
“Vatandaşlarımız kalabalık ortamlardan uzak durmalılar”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemleri arttırdıklarına vurgu yaparak, “Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır. Korona virüs, temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle teması ne kadar azaltırsak, virüsü de o kadar kolay ve çabuk yenebiliriz. Devletimizin ve hükümetimizin başarılı çalışmaları neticesinde virüsten en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın ancak dikkati de elden bırakmasın. İnşallah bu illetten en kısa sürede kurtulacak ve eski sağlıklı, güzel günlerimize döneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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