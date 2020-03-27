Sektörlerin talepleri karşılık buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sektörlerin talepleri karşılık buluyor

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, iş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sektörlerin talepleri karşılık buluyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, iş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, makamında düzenlediği basın toplantısında, korona virüsün ekonomik etkilerinin en az seviyede hissedilmesi noktasında sunulan devlet destekleri, kısa çalışma ödeneği şartları, işçiişveren sorunları ve sektörel sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Korona virüs salgınının, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine olumsuz yansımalarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte üyelerimizden gelen görüş ve önerileri rapor haline getirerek hükümetimize ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Korona virüs karşısında ekonomimizi korumak amacıyla başlatılan mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi ile hatlar belirginleşmeye başladı. Bu süreçte alınan birçok olumlu karar olduğu gibi bunların yanı sıra sektörlerimize yönelik beklentilerimiz ve alınmasını istediğimiz tedbirler de devam ediyor. Kredi Garanti Fonuna sağlanan destek 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkartıldı. Gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan, teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere bu kredilerde öncelik sağlanacaktır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülecektir” dedi.
Çek ödemesi destek kredisi
Çek ödemesi destek kredisinde de söz eden Uğurdağ, "Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan “İş’e Devam Desteği” kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından sektör ayrımı gözetmeksizin, hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti ve çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşuluyla firmalarımıza destekler sunulmaktadır. Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları tarafından “İş’e Devem Desteği” sunulmaya başlandı. Bu destekler kapsamında azami 25 milyon TL yıllık cirosu olan firmalara 10 milyon TL limit, 25125 milyon TL arası yıllık cirosu olan firmalara 25 milyon TL limit, 125 milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan firmalara ise 100 milyon TL’ye varan limitler sunulmaktadır. 6 ay ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 maliyetle 36 ay vade imkânı sunan bu desteklere yönelik talepler 26 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır” diye konuştu.
“Esnaf ve sanatkarlarımız ekonominin can damarlarıdır”
Esnaf ve sanatkârların da bu süreçten olumsuz etkilendiklerini dile getiren Uğurdağ, "Ekonominin can damarları olan küçük esnaflarımızın yaşayacağı sıkıntılar ileride kronik problemlere dönüşebilir. Bu sebeple salgın nedeniyle işletmeleri kapatılan küçük esnafımıza yönelik hibe şeklinde uygulanmasını da hükümetimizden talep ediyoruz. Türk Eximbank tarafından da Korona virüse karşı destek paketi devreye alınarak işletmelerin hayatta kalması için çalışılmaktadır. Türk Eximbank’ın T.C Merkez Bankası ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde, firmalarımızın talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılmıştır ve ihracatçılarımıza faiz ödemelerini 6 ay erteleyebilme fırsatı verilmiştir. Ayrıca, kredi geri ödeme vadelerinin uzatılması, taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl süre tanınması, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sunulması ve sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadelerin ücretsiz olarak uzatılmasıyla birlikte üreticilerimizin zor durumda kalmamaları sağlanmıştır" dedi.
“Taahhütlere aykırı uygulamaları BDDK’ya şikayet edin”
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) finansal istikrar kalkanı kararları doğrultusunda herkesin elinden gelen azami gayreti göstermesi düşüncesiyle süreci en iyi şekilde yönetebilmek için çalışmalarını ve gözlemlerini sürdürdüğünün altını çizen Uğurdağ, "Virüsün etkilerinin ekonomiye, piyasalara, üretime ve istihdama olumsuz yansımalarını en az seviyede tutabilmek amacıyla finansal kurum ve kuruluşlar tarafından uyulması gereken bazı kararlar vermiştir. BDDK, kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki taleplerin hızlıca karşılık bulması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi uyarısında bulunarak üreticilerimize önemli bir kolaylık sağlamıştır. Ayrıca kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan kaçınılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamalarında, taahhütlere aykırı uygulamalarla karşılaşanların şikâyetlerini BDDK’ya iletmeleri isteyerek BDDK’nın bu konuda süreci etkin bir şekilde takip ettiğini ve üreticilerin yanında olduğunu vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.
Sicil affı
Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin sicil affı da piyasaları rahatlattığını sözlerine ekleyen Uğurdağ, "Anapara veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olup da ödemelerini aksatanların Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması ya da yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır. Karşılıksız çekten mahkûm olanların, cezaya konu bedelin 10’da 1’ini alacaklıya öderse infazları durdurulacak; borcun kalanını ikişer ay arayla 12 eşit taksitle ödediği takdirde ise mahkûmiyet kaldırılacaktır. Bu şekilde üreticilerin sicillerinde bulunan faktörler göz ardı edilerek işletmelerini ayakta tutabilmeleri için zemin hazırlanmıştır" dedi.
Son olarak emeği geçenlere teşekkür eden Uğurdağ, "Bizler de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektör temsilcilerimizin taleplerini ve beklentilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz aracılığıyla ilgili Bakanlıklarımıza, Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, taleplerimizi hızlık bir şekilde ilgili mercilere ulaştırarak çözüm üretilmesine öncülük sağlamaktadır. Bu zor günlerde iş dünyamızı yalnız bırakmayarak büyük emekler sarf eden Rifat Hisarcıklıoğlu’na, iletilen talepleri değerlendirerek sektörlere destekler sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Osmangazi’de dezenfeksiyon seferberliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de dezenfeksiyon seferberliği
Mudanya'da gönülleri ısıtan destek
YEREL HABERLER Mudanya'da gönülleri ısıtan destek
İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi vatandaşın hizmetinde
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi vatandaşın hizmetinde
Osmangazi’de merdiven altı tatlıcıya şok baskın
YEREL HABERLER Osmangazi’de merdiven altı tatlıcıya şok baskın
Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki 36 odaya sahip Yeşil Yıldırım Oteli’ni sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk"
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık ...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi ...
Ultraviyole ışınlar ve radyasyon katarakt oluşumunu hızlandırıyor
YEREL HABERLER Ultraviyole ışınlar ve radyasyon katarakt oluşumunu ...
Bursa Ulucami ile UNESCO Dünya Miras listesindeki Tarihi Çarşı ve hanlar havadan böyle görüntülendi Bursa sokakları bomboş, camiler ve tarihi çarşılar kapalı Cuma saatinde İHA ekibi havadan Bursa'yı görüntüledi
YEREL HABERLER Bursa Ulucami ile UNESCO Dünya Miras listesindeki ...
(Görüntülü) Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engellinin tekerlekli sandalyesinin ...
Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları
YEREL HABERLER Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' ...
Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi
YEREL HABERLER Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi
Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği
YEREL HABERLER Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona ...
Danıştay, BaşkanTürkyılmaz’ı haklı buldu
YEREL HABERLER Danıştay, BaşkanTürkyılmaz’ı haklı buldu
(Görüntülü) Kapalı olması gereken kahvede kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapalı olması gereken kahvede kumar ...
Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 ...
(Görüntülü) Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten ...
Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı ...
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: “Hep birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: “Hep birlikte ...
Hijyen kadar güçlü bağışıklık da şart... Covid 19'a karşı 9 güçlü savaşçı
YEREL HABERLER Hijyen kadar güçlü bağışıklık da şart... Covid 19'a ...
Engelli arabasını böyle çaldı
YEREL HABERLER Engelli arabasını böyle çaldı
Tekstil devi üretime geçici bir süre ara veriyor
YEREL HABERLER Tekstil devi üretime geçici bir süre ara veriyor
Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli ...
Bursa’da öğretmenlerden öğrencilere ‘Evde Kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Bursa’da öğretmenlerden öğrencilere ‘Evde Kal’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X