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Bursa'da topyekün seferberlik Bursa Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını temin etti, bazılarının da emekli maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü de 8 çadır kurarak Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti

İHA

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına izin verilmeyen 65 yaş üstü vatandaşların taleplerine Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek grupları koşuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan başvuruların ardından valilik bünyesindeki gruplar, yerel yönetimler, polis ve jandarma desteğinde vatandaşların isteğini yerine getiriyor.

Bursa'da topyekün seferberlik Bursa Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını temin etti, bazılarının da emekli maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü de 8 çadır kurarak Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına izin verilmeyen 65 yaş üstü vatandaşların taleplerine Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek grupları koşuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan başvuruların ardından valilik bünyesindeki gruplar, yerel yönetimler, polis ve jandarma desteğinde vatandaşların isteğini yerine getiriyor.
112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 24 saat boyunca hummalı bir çalışma içine girdi. Sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmayan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor.
Vefa ekipleri, gıda ve erzak ihtiyacı olanların yanısıra, köyde hayvanları için saman ve yem ihtiyacı bulunan vatandaşların da yardımına koşuyor. Ekipler, emekli maaşını çektikleri vatandaşlara paralarını kısa sürede ulaştırıyor. Vefa ekiplerinden bazıları da yaşlıların evlerinde temizlik yaparak onların gönüllerini kazanıyor. Valilik bünyesindeki sağlık ekipleri evden çıkmayan ve kronik hastalığı bulunanların tansiyon ve şekerini ölçüp ilaçlarını kontrol ediyor.
Diğer yandan Bursa'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de 8 çadırı kurup Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Korona virüsle mücadele kapsamında bu çadırların hastanelerin bahçelerinde kullanılacağı öğrenildi.
Bursa Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizce hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kıymetli yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Vefa ile" notunu düşmeyi ihmal etmedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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