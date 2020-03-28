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Sigara kaçakçısından şaşırtan savunma

İHA

Aracında 16 bin karton kaçak sigara yakalanan kamyon şoförü, 'Kolilerde terlik olduğunu biliyordum' deyince Asliye Ceza Mahkemesince beraat etti. Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kararı bozarak kaçak sigara taşıyan kamyon şoförünün hapis cezasına mahkum edilmesi gerektiğine hükmetti.

Sigara kaçakçısından şaşırtan savunma

Aracında 16 bin karton kaçak sigara yakalanan kamyon şoförü, 'Kolilerde terlik olduğunu biliyordum' deyince Asliye Ceza Mahkemesince beraat etti. Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kararı bozarak kaçak sigara taşıyan kamyon şoförünün hapis cezasına mahkum edilmesi gerektiğine hükmetti.
Kaçak sigara taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir kamyondan tam 16 bin karton kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili çok sayıda kişi hakkında dava açıldı. Kaçak sigarayı temin edenler hapis cezasına çarptırıldı. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Kolilerde terlik olduğunu biliyordum" diyen kamyon şoförünün de beraatine hükmetti. Karara cumhuriyet savcısı itiraz edince devreye Yargıtay 19. Ceza Dairesi girdi. Daire, Asliye Ceza Mahkemesinin kamyon şoförü hakkında verdiği beraat kararını bozdu.
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın sürücülüğünü yaptığı kamyonda yapılan aramada 16 bin karton bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Sanığın, 'bir iş yerinden kolilenmiş olan ve kontrol ettiğinde içerisinde terlik olduğunu gördüğü yükü teslim aldığı' şeklindeki suçtan kurtulmaya yönelik ve dosya kapsamıyla uyuşmayan savunmasına itibar edilerek atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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