Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı

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Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un da korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un da korona virüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Tespit edildiği an itibarıyla titizlikle kontrol altında tutulan hastalık dolasıyla Sayın İlker Cumbul'un karantinada olduğunu, bu süreçte ve öncesinde herhangi bir sosyal teması bulunmadığını, kendi sosyal izolasyonunu sağlamış olduğunu kamuoyuna duyururuz. Kendisinin tedavisi başarılı şekilde sürmektedir. En yakın zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir." denildi.

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