Bursa Valiliği'nde yoğun mesai Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulları Vali Yakup Canbolat Başkanlığı'nda farklı iki toplantı gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Valiliği'nde yoğun mesai Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulları Vali Yakup Canbolat Başkanlığı'nda farklı iki toplantı gerçekleştirdi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Bursa'da da Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.

Bursa Valiliği'nde yoğun mesai Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulları Vali Yakup Canbolat Başkanlığı'nda farklı iki toplantı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Bursa'da da Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı.
Yapılan açıklamanın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili M. Ersan Aytaç, İl Defterdarı Mehmet Yazar ile Burulaş Genel Müdürü M.Kürşat Çapar'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı.
Ayrıca Vali Canbolat Başkanlığı'nda İl Pandemi Kurulu da toplandı. Aynı yöneticilerin katıldığı Pandemi Kurulu toplantısında da Bursa'daki son durum, alınacak tedbirler ve alınan yasak kararlarının nasıl uygulanacağı istişare edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: ...
Bursa´da, şehirlerarası seyahat kısıtlama uygulaması başladı
YEREL HABERLER Bursa´da, şehirlerarası seyahat kısıtlama uygulaması ...
(Görüntülü) Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde ...
Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest
YEREL HABERLER Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest
Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı
(ÖZEL) Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: ...
Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cumbul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cumbul'un ...
Bursa'da polis ekipleri toplu taşıma araçlarını sıkı denetime aldı
YEREL HABERLER Bursa'da polis ekipleri toplu taşıma araçlarını sıkı ...
Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona ...
(Görüntülü) Bursa'da öğretmenlerin 'maske' seferberliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da öğretmenlerin 'maske' ...
Türkiye, KKTC ve İran’a maske ve tulum hibe ediyor
YEREL HABERLER Türkiye, KKTC ve İran’a maske ve tulum hibe ediyor
Korona virüsünden basit tedbirlerle korunabilirsiniz
YEREL HABERLER Korona virüsünden basit tedbirlerle korunabilirsiniz
Bursa'da öğretmenler 'maske' üretiyor
YEREL HABERLER Bursa'da öğretmenler 'maske' üretiyor
Bursa'da trafik polisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Bursa'da trafik polisinden örnek davranış
Sigara kaçakçısından şaşırtan savunma
YEREL HABERLER Sigara kaçakçısından şaşırtan savunma
Yenişehir’de caminin temel kazımı başladı
YEREL HABERLER Yenişehir’de caminin temel kazımı başladı
305 kez ameliyat olan Kayra'nın annesi: Ameliyat başarılı geçti, çok mutluyum
YEREL HABERLER 305 kez ameliyat olan Kayra'nın annesi: Ameliyat ...
Kayıp çoban gece yarısı kayalık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çoban gece yarısı kayalık alanda bulundu
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet ...
(Görüntülü) Koronavirüse karşı kapanan pazar yerindeki esnaf, futbol oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı kapanan pazar ...
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü ...
Pazar kapandı, esnaf futbol oynadı
YEREL HABERLER Pazar kapandı, esnaf futbol oynadı
Bursa'da flaş karar...Parklar kapatıldı
YEREL HABERLER Bursa'da flaş karar...Parklar kapatıldı
Bursa'da topyekün seferberlik Bursa Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını temin etti, bazılarının da emekli maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü de 8 çadır kurarak Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti
YEREL HABERLER Bursa'da topyekün seferberlik Bursa Valiliği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X