Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı yazan Nilüfer Kadın Korosu 14 günlük karantinadan çıktı Çekya'dan dönen Nilüfer Kadın Korosu'nun testleri negatif çıktı

Türkiye'nin yanısıra dünyanın önemli şehirlerinde verdikleri konser ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan ve Avusturya ve Çek Cumhuriyeti turnesinde koronaya şarkı yazan Nilüfer Kadın Korosu'nun 14 günlük karantinasının ardından testler negatif çıktı.

Nilüfer Kadın Korosu, Viyana ve Prag'da konser vermek için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıktı. Viyana'da ki konserin ardından Çek Cumhuriyeti'ne geçerken sınırda sağlık kontrolünden geçirilen ve bunun üzerine koronaya şarkı yazan Nilüfer Kadın Korosu'nun yurda döndükten sonraki 14 günlük karantinası sona erdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nilüfer Kadın Korosu, "13 Mart 2020 tarihinde Çekya'dan dönen Nilüfer Kadın Korosu Derneğimiz koro üyelerinin tamamı, sorumlulukları ve 14 gün kuralı gereği döndükleri andan itibaren kendilerini ev karantinasına alıp, maksimum hijyen şartlarını uygulamışlardı.

Geride bıraktığımız 14 gün kuralı sonrasında koro üyelerinin hiçbirinde sağlık sorunu yaşanmamış ve bu süreyi evde sağlıklı olarak geçirmişlerdir. Önümüzdeki günlerde de aynı duyarlılıkla evde kalmaya devam edeceklerdir.

Koro üyelerinin her biri ile tek tek ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve aile hekimlerimize çok teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek tüm koronun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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