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Bilet bulamadı hüngür hüngür ağladı Kimisi ağladı kimisi güldü, Bursa Otogarı'nda son otobüse bilet bulma çabası Bursa terminali izinsiz son yolcularını uğurladı Bilet alamayan yaşlı kadın: "Bilet bulamadım, ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada"

İHA

Bursa'da, otobüsle şehirler arası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, saat 17.00'de terminalde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar son otobüslere bilet bulabilirken, kimi vatandaşlar ise bilet bulamadı. Bilet bulamayan yaşlı bir kadın, "İstanbul'da oturuyorum, bilet bulamadım. Evime gidemiyorum ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada." diyerek hüngür hüngür ağladı.

Bilet bulamadı hüngür hüngür ağladı Kimisi ağladı kimisi güldü, Bursa Otogarı'nda son otobüse bilet bulma çabası Bursa terminali izinsiz son yolcularını uğurladı Bilet alamayan yaşlı kadın: "Bilet bulamadım, ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada"

Bursa'da, otobüsle şehirler arası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, saat 17.00'de terminalde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar son otobüslere bilet bulabilirken, kimi vatandaşlar ise bilet bulamadı. Bilet bulamayan yaşlı bir kadın, "İstanbul'da oturuyorum, bilet bulamadım. Evime gidemiyorum ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada." diyerek hüngür hüngür ağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bursa'da da toplanan Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de izinsiz son seferler yapıldı. Bilet yazıhaneleri son biletleri satarak kepenklerini kapattı. Bazı vatandaşlar bilet bulabilirken bazı vatandaşlar son otobüs seferlerine bilet bulamayarak hüngür hüngür ağladı.
"Bilet bulamadım, ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada"
Saat 17.00 itibariyle izinsiz otobüs seferlerinin bitmesinin ardından yaşlı bir kadın bilet bulamadı. İstanbul'dan Bursa'ya ziyarete geldiğini ve şimdi bilet bulamayarak ortada kaldığını söyleyen Ayşe Ö., "İstanbul'da oturuyordum 15 gün önce bir arkadaşıma ziyaret için Bursa'ya geldim. Bugün İstanbul'a dönmek için terminale gelerek bilet almak istedim fakat bilet bulamadım. Polise gittim şehirler arası yolculuk için izin aldım fakat bu sefer de otobüste yer bulamadım. İstanbul'a gitmek için bilet bulamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum kaldım burada." diye konuştu.
Yalova'dan hasta ziyaretine geldiğini ve son otobüse bilet bulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Umut Aydın," Hasta ziyareti için Bursa'ya geldim, şimdi tekrar Yalova'ya geri dönüyorum. Ben bilet bulabildim ancak bulamayan bazı vatandaşlar da var. İçişleri Bakanlığı'nın kararı itibariyle saat 17.00'dan sonra otobüs yok. Son dakikada ben bilet bulabildiğim için mutluyum." ifadesinde bulundu.
Öte yandan şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler için terminalde izin masası kuruldu. Valilik tarafından yetkilendirilen görevliler, seyahat etmek isteyenlerin durumunu dinleyip izin veriyor. Otobüslere binmek isteyenlerin de ateşleri ölçülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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