Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "48SaatHiçÇıkma" paylaşımında bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülken için, Bursa için sevdiklerin için, kendin için, devletine destek ol. #48SaatHiçÇıkma #EvdeKalBursa" ifadelerini kullandı.

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