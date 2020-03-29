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Şehir hastaneleri olmasaydı virüsün yayılma oranı iki katına çıkardı Türkiye’deki şehir hastaneleri kapalı alan genişlikleri sayesinde virüsün bulaşma riskini yarı yarıya azaltıyor 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi de hasta ve sağlık çalışanları güvenliği açısından Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden biri konumunda Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal: "Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor" "Bursa Şehir Hastanesi 8 ayda 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren dev bir sağlık üssü konumunda" "Salgın dönemi hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem" "Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri"

İHA

Tüm dünyada can almaya devam eden korona virüs (Kovid19) Çin'de ve Avrupa'da sağlık çalışanları arasında da görülürken, gözler Türkiye'de son 15 yılda yapılan geniş kapalı alanlara sahip şehir hastanelerine çevrildi. Çin'de yapılan bir araştırmaya göre 81 bin enfekte vakanın yüzde 40'ının hastane bulaşımı olması sebebiyle yayıldığı ortaya çıkarken, Türkiye'deki kapalı alanları 450 bin metrekare ve üzerindeki şehir hastaneleri virüsün Türkiye'de yayılma hızını yarı yarıya düşürmüş durumda.

Şehir hastaneleri olmasaydı virüsün yayılma oranı iki katına çıkardı Türkiye’deki şehir hastaneleri kapalı alan genişlikleri sayesinde virüsün bulaşma riskini yarı yarıya azaltıyor 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi de hasta ve sağlık çalışanları güvenliği açısından Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden biri konumunda Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal: "Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor" "Bursa Şehir Hastanesi 8 ayda 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren dev bir sağlık üssü konumunda" "Salgın dönemi hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem" "Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri"

Tüm dünyada can almaya devam eden korona virüs (Kovid19) Çin’de ve Avrupa’da sağlık çalışanları arasında da görülürken, gözler Türkiye’de son 15 yılda yapılan geniş kapalı alanlara sahip şehir hastanelerine çevrildi. Çin’de yapılan bir araştırmaya göre 81 bin enfekte vakanın yüzde 40’ının hastane bulaşımı olması sebebiyle yayıldığı ortaya çıkarken, Türkiye’deki kapalı alanları 450 bin metrekare ve üzerindeki şehir hastaneleri virüsün Türkiye’de yayılma hızını yarı yarıya düşürmüş durumda.
Salgın dönemlerinin hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem olduğuna vurgu yapan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal, "Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor. Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en önemli sağlık yatırımlardan şehir hastaneleri projelerinin 10 tanesi tamamlanıp hizmet vermeye başladı. Halihazırda çalışmaların devam ettiği 8 proje ise açılış için gün sayıyor. Hizmete girdikleri günden bu yana gerek yatak sayısı, gerek Avrupa standartları üzerindeki cihaz ve sağlık ekipmanları imkanlarıyla dikkat çeken 7 yıldızlı otel görünümündeki şehir hastaneleri bulundukları il dışında komşu illere hatta bölgelere bile hizmet veriyor.
Açıldığından bu güne geçen 8 aylık süreçte 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren Güney Marmara’nın sağlık üssü konumundaki Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı sayesinde de hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden biri.
Sadece Bursa’ya değil çevre illere ve bölgeye de hizmet veren dev kompleks 6 bloktan oluşuyor. Kalp Damar, Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, dev sağlık kompleksini oluşturuyor.
859 deprem izolatörüne sahip Bursa Şehir Hastanesi her türlü olağan dışı koşulda deprem ve salgın gibi durumlarda hizmeti kesintisiz devam ettirebilecek şekilde planlanmış ve bu hizmeti yürütebilecek bir hastane durumunda. Yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanede her ay 200 bin hasta tedavisi yapılıyor. Sağlık üssünde 1355 yatak, 225 yoğun bakım yatağı, ve 49 ameliyathane bulunuyor. Bu ameliyathanelerde her gün 200’ün üzerinde ameliyat gerçekleştiriliyor.

En güvenli tesislerin başında geliyor
859 deprem izolatörü üzerine kurulu Bursa Şehir Hastanesi şiddetli depremlerde bile kesintisiz hizmet verebilecek yapısıyla bölgesine güven verirken korona virüs (Kovid 19) salgınında da geniş yatak kapasitesi yoğun bakım sayısı ve 475 bin metrekarelik kapalı alanıyla da öne çıkıyor.
1355 yatak kapasiteli hastanede uluslararası düzeyde hizmet verdiklerini belirten Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal, "Maalesef dünyayı tehdit eden bir salgın hastalık ülkemizde de baş göstermeye başladı. Türkiye’nin her yerinde bu virüsle ilgili mücadele devam ediyor. Biz de üst düzey iklimlendirmemiz, izolasyon odalarımız ve 475 bin metrekarelik kapalı alanımızla Türkiye’nin hasta ve çalışan sağlığı açısından en güvenli hastanelerinden biri konumundayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar biz moralimiz, motivasyonumuzla, bakanlığımız koordinasyonunda, bilim kurulumuzun da önerileriyle 4 bin çalışanımız, tıbbi donanımımız, mesleki bilgi ve becerimiz ve tüm kalbimizle milletimizin yanındayız" dedi.
Vatandaşlardan hijyen kurallarına riayet etmelerini isteyen Topal, "Unutmayın 'Hayat eve sığar'" diyerek korona sürecinde evde kalınması çağrısında bulundu.

"Salgın dönemi hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem"
Çin’de yapılan bir araştırmaya göre 80 bin kişilik bir bulaşın yüzde 41’inin hastane kaynaklı olduğunu hatırlatan Topal, "Hastanemiz fiziki koşulları ve 475 bin metrekarelik kapalı alanıyla bulaştırıcılık açısından hasta ve sağlık çalışanları güvenliği için Türkiye’nin en güvenli hastanelerinden biri konumunda. Salgın dönemi hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem. Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor. Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri. Hastanemizde yapılan özellikli ameliyatlara bakacak olursak; yakın süreçte kornea nakli ameliyatları başladı. Ayrıca diğer devlet hastanelerinde yapılamayan beyin tümörleri ameliyatları, laparoskopik midebağırsak kanseri ameliyatları ve laparoskopik obezite (mide küçültme) ameliyatları alanında deneyimli uzman hekimlerimiz sayesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Yanık merkezimizde yanık vakalarına uluslararası standartlarda müdahale edilirken, skolyoz ameliyatı ve gözde vitrektomi ameliyatı gibi özellikli ameliyatlar da yapılmaktadır" dedi.
Bursa Şehir Hastanesi’nde 30 adet diyaliz ünitesi, 15 yataklı doğum salonu, yanık merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, uyku laboratuvarı, tüp bebek merkezi, 18 yataklı palyatif bakım, 8 adet iyotlu tedavi odası, genetik laboratuvarı, talasemi tedavi alanı, robotik ilaç hazırlama alanı, TPN ünitesi, kemoterapi ünitesi, travma ünitesi, anne oteli, 10 adet mahkum odası bulunuyor. Hastanede Avrupa standartlarında teknolojik cihazlar kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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