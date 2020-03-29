Baz istasyonu fareleri yakalandı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, baz istasyonlarına girerek bataryaları çalan hırsızları suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iletişimin hayatî önem taşıdığı şu günlerde Kestel, Gürsu, İnegöl ve Karacabey ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından farklı tarihlerde toplam 44 akü çalınması üzerine harekete geçti. Özel ekip kurularak olayların meydana geldiği bölgeler ağırlıklı olmak üzere bütün güzergâhlarda ilave tedbirler alındı. Vatandaşları mağdur eden, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yol açan ve iletişimi aksatan M.M. ve A.A. isimli şahıslar Gürsu ilçesindeki baz istasyonunda bulunan aküleri çalmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler ile birlikte olaylarda kullanılan plakaları sökülmüş 1 otomobil, çalıntı aküler, suç aletleri ele geçirildi. M.M.'nin ayrıca 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılar gözaltına alınırken, çalıntı akülerin satıldığı iş yerleri hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

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