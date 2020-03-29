Gemlik’te koronavirüse karşı seferberlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gemlik’te koronavirüse karşı seferberlik

İHA

Gemlik’te koronavirüse karşı seferberlik

Gemlik Belediyesi koronavirüs tedbirlerini artırdı.
Çin’de ortaya çıkan ve üç aylık sürede dünyanın neredeyse bütün ülkelerine sıçrayan bulaşıcı koronavirüs hastalığına karşı tedbirler artarak devam ediyor. Salgının Türkiye’de görüldüğünün duyurulmasıyla teyakkuza geçen Gemlik Belediyesi, son haftalarda bütün enerjisini virüse karşı mücadele ve salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan başta yaşlı ve kronik hastalıkları olanlar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara ayırdı.
İlçedeki tüm sokakları sırayla yıkayan ve dezenfekte eden Gemlik Belediyesi ekipleri, cuma akşamı İstiklal Caddesi’nde kapsamlı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri katıldı. Saat 19.00’da eski diş hastanesi önünden başlayan yıkama çalışmaları, temizlik ve dezenfekte malzemeleri kullanılarak çarşı meydanına kadar devam etti. Özellikle kaldırımlar köpükle yıkanırken duraklar, banklar, ATM’ler, dükkânların girişleri ve kapı kolları dezenfekte ilacı kullanarak mikroplardan arındırıldı. Çevredeki ağaçların dibinde köpük ve ilaç kalmamasına dikkat edildi. Yıkama çalışmalarının ana caddelerden ara sokaklara kadar bütün Gemlik’te devam edeceği bildirildi.
Köylerdeki parklar dezenfekte edildi
Merkez mahallelerde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken çevre köyler de ilaçlama çalışmaları devam etti. Kumla’dan Fındıcak’a kadar olan bütün köylerde çocuk parkları, banklar, çardaklar ile mesire yerleri dezenfekte edildi. İç İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler ile bir süre kullanıma kapatılan bu alanlarda virüs ve diğer mikropların çoğalması engellendi.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve yakın mesafede alışveriş yaptığı Gemlik Kapalı Pazar Yeri’nde de koronavirüse karşı bir dizi tedbir alındı. Uzmanların kalabalık yerlerde durmayın ve insanlarla aranıza en az bir buçuk metre mesafe koyun uyarısını dikkate alan Gemlik Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde tezgâhlar ile vatandaşlar arasına şerit çekti. Sosyal mesafe tedbiri ile gün içinde yüzlerce vatandaş ile iletişim kuran pazarcıların da korunması sağlanırken, ürünlerin el ile değil göz ile seçilerek temiz kalması sağlanacak.
Gemlik tedbirlere uyuyor
İç İşleri Bakanlığı’nın son yayınladığı tedbirler kapsamında yiyecek ve içecek servisi yapan işletmelerin sadece paket servis yapmasına izin verilmişti. Ayrıca kalabalıklar oluşmasını engellemek maksadıyla bir süre park, bahçe, piknik alanı, deniz kenarı gibi alanlarda yürüyüş yapmak ve bir araya gelmek de geçici olarak kısıtlanmıştı. Denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle çay ocaklarının bu kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Gerekli görülen işletmelerde uyarılar gerçekleştirilirken park ve bahçe gibi yeşil alanlar şeritle geçici olarak kapatıldı, iskele ve sahilde insanların toplanmaması için denetimler devam etti.
Özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile kronik hastalığı olanlarda ölümcül risk oluşturan koronavirüse karşı önlemlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cadde ve sokaklarda ‘korona’ temizliği
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklarda ‘korona’ temizliği
Pazarlara korona ayarı Semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Pazarlara korona ayarı Semt pazarlarında zaman zaman ...
Korona virüsün patenti alındı mı?
YEREL HABERLER Korona virüsün patenti alındı mı?
Baz istasyonu fareleri yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonu fareleri yakalandı
Bursa'da meydanlar güvercinlere kaldı Bursalılar "48 saat evden hiç çıkma" çağrısına uydu
YEREL HABERLER Bursa'da meydanlar güvercinlere kaldı Bursalılar "48 ...
Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu
YEREL HABERLER Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu
Bursa'daki Motosiklet Kulübü üyeleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bursa'daki Motosiklet Kulübü üyeleri sokak ...
(Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Modern pentatlonun sporcusu ...
Selçuk Şahin'den anlamlı destek
YEREL HABERLER Selçuk Şahin'den anlamlı destek
(ÖZEL) Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: ...
Her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası
YEREL HABERLER Her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Uludağ’da kar sürprizi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ...
Milli parklar kapatıldı, Uludağ’da doğal yaşam böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Milli parklar kapatıldı, Uludağ’da doğal yaşam böyle ...
Yargıtay'dan emsal karar, arızalanan sıfır araç yenisiyle değişecek Değişenli sıfır araç davası 12 yılda bitti
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar, arızalanan sıfır araç ...
Binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüs metrenin milyarda biri 120 nanometre çapındaki mikroorganizmalardan 8 bin 333 tanesi yan yana geldiğinde ancak 1 milimetre yapıyor
YEREL HABERLER Binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüs ...
Sağlıklı gıda için üst düzey tedbir
YEREL HABERLER Sağlıklı gıda için üst düzey tedbir
Şehir hastaneleri olmasaydı virüsün yayılma oranı iki katına çıkardı Türkiye’deki şehir hastaneleri kapalı alan genişlikleri sayesinde virüsün bulaşma riskini yarı yarıya azaltıyor 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi de hasta ve sağlık çalışanları güvenliği açısından Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden biri konumunda Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal: "Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor" "Bursa Şehir Hastanesi 8 ayda 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren dev bir sağlık üssü konumunda" "Salgın dönemi hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem" "Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri"
YEREL HABERLER Şehir hastaneleri olmasaydı virüsün yayılma oranı iki ...
8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 hafta sonra bitiyor İsmi değişen ve yeni tabelası takılan müzede ziyaretler virüs salgı bitince başlayacak
YEREL HABERLER 8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'ndeki restorasyon 1 ...
Camiler temizlenip dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Camiler temizlenip dezenfekte edildi
(Görüntülü) Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli vatandaşın tekerlekli ...
Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı
YEREL HABERLER Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı
(Görüntülü) Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da şehirlerarası otobüs ...
Bursa'da jandarma ekiplerinden kumar operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden kumar operasyonu
Engelli arabasını çalan şahıs tutuklandı, vatandaşa yeni araba alındı
YEREL HABERLER Engelli arabasını çalan şahıs tutuklandı, vatandaşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X