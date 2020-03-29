Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarının ardından cadde, sokak ve meydanlar, pazar günü boş kaldı.

Kentte koronavirüse salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve evde kalınması çağrıları üzerine pazar günü cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Bursa'nın her zaman kalabalık olan yerlerinden Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve Tophane Meydanı'nda kimsenin olmadığı gözlendi. İşe gidip, gelenler dışında sokaklar boş kaldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-29 14:16:23



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