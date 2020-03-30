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Seyir halindeyken yanan minibüs küle döndü

İHA

Bursa'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın sonucu küle dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanan minibüs küle döndü

Bursa'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın sonucu küle dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanan minibüsü fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Yanan minibüs ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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