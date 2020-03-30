Seyir halindeyken yanan minibüs küle döndü

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Bursa'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın sonucu küle dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanan minibüsü fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yanan minibüs ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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