Anne mandanın yavru sevgisi

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'Çok ama çok özledim'

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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fatih Adatepe, yeni yavru yapan mandasını taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu. Adatepe arkadaşının motorsikletine ters binerek elindeki kasaya koyduğu yavru manda ile annesini peşine takıp köyün yolunu tuttular. Zaman zaman hızlanan motosiklet sürücüsünü 'Yavaş hayvanı yorma' diye ikaz eden Adatepe'nin paylaştığı video büyük beğeni topladı.

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