Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde, 11 yıldır görev yaptığı Ulu Cami´den tayini çıkan müezzin Yaşar Nurcan, koronavirüse karşı alınan tedbirler sebebiyle, cemaatle sosyal medyadan paylaştığı mesajla vedalaştı.

Karacabey Ulu Cami´nde 11 yıldır müezzin olarak görev yapan Yaşar Nurcan´ın tayini, İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'ne çıktı. İlçeden ayrılmadan önce cemaatle vedalaşmak isteyen Yaşar Nurcan, koronavirüs önlemleri kapsamında camide cemaat bulunmaması sebebiyle, mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Müezzin Yaşar Nurcan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"2009 yılının temmuz ayının sıcak bir yaz gününde başlayan Bursa Karacabey´deki hikayem, 11 yıllık ama çok güzel bir serüvenin ardından sona eriyor. O güzel, sıcakkanlı, samimi, dostane şehre maalesef veda ediyorum. Ama gönlümün, aklımın, ruhumun, kalbimin halen dahi Karacabey ve oradaki dostlarımın yanında olduğunun bilinmesini isterim. İnanır mısınız halen dahi ayrılacağıma inanamıyorum. İnanmak da gelmiyor zaten içimden. Sanki her zaman olduğu gibi yine tatile çıkacakmışım da tekrar dönecek gibi hissediyorum. Gerek Bursa´da gerekse Karacabey´de gerekse civar illerden o kadar güzel, samimi ve muhteşem dostluklar kurdum, o kadar güzel insanlarla tanıştım ki bundan sonra artık nereye gidersem gideyim bu şehrin tadının alınmayacağını biliyorum. Memleketim Aydın´dan sonra hayatta en huzurlu olduğum şehirdi Karacabey. Sanki ikinci memleketimdi. Yürüdüğüm caddeler, sokaklar, oturduğum mekanlar, konuştuğum insanlar, sohbetlerinden çok haz aldığım değerli dostlarım halen dahi gözümün önündeler ama veda etmek zorundayım. Her şey için çok sağ ol Karacabey. Çok sağ ol Karacabey´in güzel insanları. Çok sağ olun değerli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım ve değerli dostlarım. Hayatın hep sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Her şey için canı gönülden teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Rabbim hepinizden razı olsun. İnsan her zaman yaşadıklarıyla değil yaşattıklarıyla anılırmış. En çok ta yaz Kuran Kursu öğrencilerimi arayacağım. Sizlerde hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. İstanbul´da beni yalnız da bırakmayın. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden mutluluklar hiçbir zaman eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-03-30



