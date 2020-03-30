Otomobil ile minibüsün çapıştığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Uğur (38) yönetimindeki 16 CTK 53 plakalı otomobil ile Gazimagoza Caddesi´nden gelen Veysel Yıldız (40) yönetimindeki 16 AFT 95 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Hanifi İncekaya (35) otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan İncekaya ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-30 15:34:08



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