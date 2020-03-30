Mustafakemalpaşa'da cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve kaldırımları ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı Mustafakemalpaşa'da önlemler artarak devam ediyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, ilçenin yoğun olarak kullanılan caddelerinde bulunan kaldırımları önce dezenfektan ile fırçaladı sonra ilaçlı suyla yıkadı.

Sabahın erken saatlerinden başlayıp gece geç saatlere kadar yoğun bir mesai harcayan ekipler

‘Caddeler karış karış yıkanıyor’

Bursa caddesinin her iki yönünde başlayan dezenfeksiyon çalışmalarının Balıkesir caddesi ve yoğun bölgelerde sürdürüleceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için caddeleri karış karış yıkanıyor. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden başlayıp gece geç saatlere kadar yoğun bir mesai harcıyor” dedi.

Koronavirüs tedbirlerini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Kanar, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek bir yandan da kırsal mahallelerin dezenfekte edildiğini söyledi.

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