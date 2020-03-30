Korona virüs için psikososyal destek birimi kuruldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde görevli; Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Çocuk Gelişimciler tarafından vatandaşlara psikososyal destek vererek kaygı ve stresi en aza indirebilmek ve vatandaşların bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla psikososyal destek birimleri kuruldu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere Nilüfer, Yıldırım 1 ve 2 No’lu, Osmangazi, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde kurulan birimleri, vatandaşlar mesai saatleri içeresinde telefonla arayarak uzman Psikolog ve Sosyal çalışmacılardan danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı yaptığı açıklamada; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlayan COVİD19 salgını insanların fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşlarında olduğu gibi ilimizde de salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında başta Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık personellerimiz 7 gün 24 saat canla başla çalışmaktadır. Ancak Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düşmektedir. Ülke olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde birey, aile ve toplum eksenli olarak hiçbir bireyin evde bulunduğu sosyal yalıtım ve tedbir sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi ve psikolojik desteğin bir telefon kadar yakın olması için çalışmalar artırılarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bünyesinde hizmet verecek olan ‘Psikososyal Destek Hattı’ vatandaşlarımızın hizmetine başlamıştır”

“Yüz yüze olamasak da yanınızdayız”

Uzm. Dr. Kaşıkcı, “COVİD19 ile mücadele sürecinde, Müdürlüğümüz Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapmakta olan, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler tarafından halkın kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla, hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında ‘Yüz yüze olamasak da yanınızdayız’ prensibinden hareketle telefon ile iletişim yoluyla Psikososyal destek verilecektir” ifadelerini kullandı.

“ Psikososyal Destek Hattı” telefon numaraları:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü (0224) 247 68 42, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 81 27, Yıldırım 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 54 01/ 503 15 95, Yıldırım 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 364 83 53, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 223 98 38 / 232 25 44, İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 715 15 27, Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 544 53 43, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 614 24 25, Orhangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 573 34 67, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezi (0538) 780 32 72

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